У Києві виникла масштабна пожежа біля заправки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явилось відео, як у столиці палахкотить будівля, і полум'я та густий дим видно з великої відстані.

"Щось дуже серйозно палає прямо зараз за АЗС Wog на Лобановського. Деталі уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Згодом з'явилась інформація, що горить приватний будинок на вулиці Гвардійській. Відомо, що пожежа дуже масштабна, вогнем охопило територію близько 150 квадратних метрів.

"Палає 2-поверховий приватний будинок на Гвардійській, 17. Площа пожежі - близько 150 квадратних метрів. На місці вже працюють рятувальники. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні місцевого пабліку.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася пожежа на вулиці Юнкерова, 37. Полум'ям охопило психоневрологічний диспансер.

В результаті надзвичайної ситуації ніхто не постраждав, але налякані пацієнти ховались під ліжками.

"Завдяки злагодженим діям вогнеборців та персоналу диспансеру, було врятовано 6 пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками, евакуйовано 51 особу, а також не допущено розповсюдження вогню на суміжні приміщення", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.