У Києві виникла масштабна пожежа біля заправки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у мережі з'явилось відео, як у столиці палахкотить будівля, і полум'я та густий дим видно з великої відстані.
"Щось дуже серйозно палає прямо зараз за АЗС Wog на Лобановського. Деталі уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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Згодом з'явилась інформація, що горить приватний будинок на вулиці Гвардійській. Відомо, що пожежа дуже масштабна, вогнем охопило територію близько 150 квадратних метрів.
"Палає 2-поверховий приватний будинок на Гвардійській, 17. Площа пожежі - близько 150 квадратних метрів. На місці вже працюють рятувальники. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні місцевого пабліку.
Раніше повідомлялось, що у Києві сталася пожежа на вулиці Юнкерова, 37. Полум'ям охопило психоневрологічний диспансер.
В результаті надзвичайної ситуації ніхто не постраждав, але налякані пацієнти ховались під ліжками.
"Завдяки злагодженим діям вогнеборців та персоналу диспансеру, було врятовано 6 пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками, евакуйовано 51 особу, а також не допущено розповсюдження вогню на суміжні приміщення", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.