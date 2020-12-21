В Киеве возник масштабный пожар возле заправки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в сети появилось видео, как в столице полыхает здание, и пламя и густой дым видно с большого расстояния.
"Что-то очень серьезно пылает прямо сейчас за АЗС Wog на Лобановского. Детали уточняются", - говорится в сообщении.
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Впоследствии появилась информация, что горит частный дом на улице Гвардейской. Известно, что пожар очень масштабный, огнем охватило территорию около 150 квадратных метров.
"Горит 2-этажный частный дом на Гвардейской, 17. Площадь пожара - около 150 квадратных метров. На месте уже работают спасатели. Информация уточняется", - говорится в сообщении местного паблика.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар на улице Юнкерова, 37. Пламенем охватило психоневрологический диспансер.
В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал, но напуганные пациенты прятались под кроватями.
"Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала диспансера, было спасено 6 пациентов заведения, которые прятались под кроватями, эвакуированы 51 человек, а также не допущено распространение огня на смежные помещения", - сообщили спасатели.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.