В Киеве возник масштабный пожар возле заправки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в сети появилось видео, как в столице полыхает здание, и пламя и густой дым видно с большого расстояния.

"Что-то очень серьезно пылает прямо сейчас за АЗС Wog на Лобановского. Детали уточняются", - говорится в сообщении.

Впоследствии появилась информация, что горит частный дом на улице Гвардейской. Известно, что пожар очень масштабный, огнем охватило территорию около 150 квадратных метров.

"Горит 2-этажный частный дом на Гвардейской, 17. Площадь пожара - около 150 квадратных метров. На месте уже работают спасатели. Информация уточняется", - говорится в сообщении местного паблика.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар на улице Юнкерова, 37. Пламенем охватило психоневрологический диспансер.

В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал, но напуганные пациенты прятались под кроватями.

"Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала диспансера, было спасено 6 пациентов заведения, которые прятались под кроватями, эвакуированы 51 человек, а также не допущено распространение огня на смежные помещения", - сообщили спасатели.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.