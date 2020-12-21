У Києві на Подолі хлопця побили за нафарбовані губи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.

Так, у мережі з'явилось відео, як правоохоронці затримують декількох молодих людей, які, як повідомляють автори публікації, напали на хлопця через те, що на ньому був макіяж.

При цьому зазначається, що хлопець, якому "дісталось", є неповнолітнім - йому всього 16 років.

"На Подолі побили хлопця через нафарбовані губи. Компанія напала на 16-річного хлопця, бо той нафарбував губи. Про це розповів сам потерпілий Олександр (потерпілий, - ред.). Патрульні затримали трьох підлітків. У Олександра - гематоми, струс мозку", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві пацієнт скоїв напад на лікарів шкидкої допомоги, в результаті чого постраждали дві жінки.

Так, у Києві було скоєно черговий напад на бригаду ЕМД. Інцидент стався вчора увечері, 20 грудня. В результаті нападу постраждали дві жінки: 24-річна фельдшер і 63-річна медсестра. Відомо, що пацієнт з підозрою на алкогольне сп’яніння у стані агресії побив жінок - він силою виштовхав фельдшера з машини та штовхнув медсестру. В результаті перша отримала закритий перелом лівої гомілки зі зміщенням , друга - закриту травму лівого колінного суглоба.

Нагадаємо, під Києвом кинули гранату і відкрили вогонь по спецназівцям: відео перестрілки.

Раніше Politeka писала, що під Києвом п'яний хлопець влаштував стрілянину біля магазину: є поранений.

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