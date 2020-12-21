В Киеве на Подоле парня избили за накрашенные губы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, в сети появилось видео, как правоохранители задерживают нескольких молодых людей, которые, как сообщают авторы публикации, напали на парня за того, что на нем был макияж.

При этом отмечается, что парень, которому "досталось", является несовершеннолетним - ему всего 16 лет.

"На Подоле избили парня за накрашенные губы. Компания напала на 16-летнего парня, потому что тот накрасил губы. Об этом рассказал сам пострадавший Александр (пострадавший, - ред.). Патрульные задержали трех подростков. У Александра - гематомы, сотрясение мозга", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в В Киеве пациент совершил нападение на врачей скорой помощи, в результате чего пострадали две женщины.

Так, в Киеве было совершено очередное нападение на бригаду ЭМП. Инцидент произошел вчера вечером, 20 декабря. В результате нападения пострадали две женщины: 24-летняя фельдшер и 63-летняя медсестра. Известно, что пациент с подозрением на алкогольное опьянение в состоянии агрессии избил женщин - он силой вытолкал фельдшера из машины и толкнул медсестру. В результате первая получила закрытый перелом левой голени со смещением , вторая - закрытую травму левого коленного сустава.

Напомним, под Киевом бросили гранату и открыли огонь по спецназовцам: видео перестрелки.

Ранее Politeka писала, что под Киевом пьяный парень устроил стрельбу возле магазина: есть раненый.

Также Politeka сообщала, что под Киевом разыскивают водителя, лишившего жизни молодого парня.