Після цього він зник

У Києві чоловік з ножем напав на дитину біля школи, де пограбував учня

Так, інцидент стався в Солом'янському районі міста біля воріт спеціалізованої школи №149.

Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на власні джерела.

Зловмисник у медичній масці, чорній куртці і в капюшоні підійшов до восьмикласника і дістав ніж. Потім він почав погрожувати хлопчикові, що вб'є його, якщо той закричить. Злочинець відібрав у дитини мобільний телефон і втік з місця події.

"Він пригрозив хлопчикові, що якщо той закричить-він його вб'є. Після цього злочинець забрав у дитини мобільний телефон і зник", - розповіло джерело.

Напад з метою заволодіння чужим майном із загрозою застосування насильства (розбій) карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Також раніше повідомлялося, що з незрозумілих причин, 43-річний житель села на Київщині в камуфляжній формі і масці зайшов в один з будинків, який не був замкнений, і відкрив вогонь по подружжю.

У будинку в цей момент у ліжку перебувала дитина, яка дивом не постраждала. Після розправи нападник зник у невідомому напрямку.

Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.

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