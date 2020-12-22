После этого он скрылся

В Киеве мужчина с ножом напал на ребенка возле школы, где ограбил ученика

Так, инцидент произошел в Соломянском районе города возле ворот специализированной школы №149.

Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на собственные источники.

Злоумышленник в медицинской маске, черной куртке и в капюшоне подошел к восьмикласснику и достал нож. Потом он начал угрожать мальчику, что убьет его, если тот закричит. Преступник отобрал у ребенка мобильный телефон и сбежал с места происшествия.

"Он пригрозил мальчику, что если тот закричит – он его убьет. После этого преступник забрал у ребенка мобильный телефон и скрылся", – рассказал источник.

Нападение с целью завладения чужим имуществом с угрозой применения насилия (разбой) наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Также ранее сообщалось, что по непонятным причинам, 43-летний житель села на Киевщине в камуфляжной форме и маске зашел в один из домов, который не был заперт, и открыл огонь по супругам.

В доме в этот момент в постели находился ребенок, который чудом не пострадал. После расправы нападавший скрылся в неизвестном направлении.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото.

Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.