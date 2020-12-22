У Києві зникла безвісти дитина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, у столиці зникла безвісти неповнолітня дівчина - вона пішла зі школи і так і не повернулась додому.

"Увага! Розшукується дитина! Святошинським УП ГУНП у м. Києві розшукується малолітня Ципаченко Олена Миколаївна, яка 17.12.2020 самовільно покинула навчальний заклад: СЗШ #13, що за адресою: м. Київ, вул. Потапова, 3, та по теперішній час не повернулася додому", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також про прикмети дівчинки. Її зріст - 168 см, вона худорлявої тілобудови, має фарбоване волосся рудоватого відтінку, овальне обличчя, кирпатий ніс, над верхньою губою зліва в неї родинка, видима сутулість.

Дівчина була одягнена в куртку-анорак темно-зеленого кольору, шапку кольору хакі, темно-сині вузькі джинси, кросівки чорного кольору фірми "Найк" та рюкзак сріблястого кольору.

"При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером "102", - йдеться в повідомленні.

Як видно на фото, у дівчини світле волосся, на вигляд їй приблизно 13-14 років. Втім, про дату народження дитини у повідомленні нічого не зазначається.

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