В Киеве пропал без вести ребенок
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, в столице пропала без вести несовершеннолетняя девушка - она ушла из школы и так и не вернулась домой.
"Внимание! Разыскивается ребенок! Святошинский УП ГУНП в г. Киеве разыскивается малолетняя Ципаченко Елена Николаевна, которая 17.12.2020 самовольно покинула учебное заведение: СОШ #13, по адресу: г. Киев, ул. Потапова, 3, и до настоящего времени не вернулась домой", - говорится в сообщении.
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Сообщается также о приметах девочки. Ее рост - 168 см, она худощавого телосложения, у нее крашеные волосы рыжеватого оттенка, овальное лицо, вздернутый нос, над верхней губой слева у нее родинка, видимая сутулость.
Девочка была одета в куртку-анорак темно-зеленого цвета, шапку цвета хаки, темно-синие узкие джинсы, кроссовки черного цвета фирмы "Найк" и рюкзак серебристого цвета.
"При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру "102", - говорится в сообщении.
Как видно на фото, у девочки светлые волосы, на вид ей примерно 13-14 лет. Впрочем, о дате рождения ребенка в сообщении ничего не говорится.
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