У Києві чоловік вже протягом близько 10 років тероризує жителів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет СТБ.

Так, журналісти повідомляють, що в одній з багатоповерхівок столиці "завівся" палій, який "провчає" мешканців будинку. Так, чоловік підпалює сміття, яке залишають мешканців квартир у під'їзді, щоб викинути зранку.

В результаті підпалу було серйозно пошкоджено під'їзд - мешканцям будинку доведеться за власні кошти робити ремонт.

Палія вдалось зафіксувати на камеру. На відео можна помітити, що він ходить сходами то вгору, то вниз, аж раптом у під'їзді з'являєтья дим, а сам чоловік тоді йде геть. Тоді виявилось, що палій "полює" не лише на сміття біля квартир, а і на сміттєві баки на вулиці.

Місцеві, побачивши палія на відео з камер спостереження, розповіли, що за подібним сценарієм від діяв ще близько 10 років тому, стверджуючи, що підпалює сміття, щоб очищувати від бруду землю. Такі випадки ставалися на Троєщені. Чоловіка, за словами місцевої ймовірно, звуть Микола.

Тим часом психологи стверджують, що якщо бажання підпалювати має систематичний характер, в даному випадку можна говорити про те, що люди мають справу із піроманом.

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