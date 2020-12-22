В Киеве мужчина уже на протяжении около 10 лет терроризирует жителей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет СТБ.

Так, журналисты сообщают, что в одной из многоэтажек столицы "завелся" поджигатель, который "проучивает" жильцов дома. Так, мужчина поджигает мусор, который оставляют жителей квартир в подъезде, чтобы выбросить утром.

В результате поджога был серьезно поврежден подъезд - жителям дома придется за собственные средства делать ремонт.

Поджигателя удалось запечатлеть на камеру. На видео можно заметить, что он ходит по лестнице то вверх, то вниз, как вдруг в подъезде появляется дым, а сам мужчина тогда уходит прочь. Тогда оказалось, что поджигатель "охотится" не только на мусор возле квартир, но и на мусорные баки на улице.

Местные, увидев поджигателя на видео с камер наблюдения, рассказали, что по подобному сценарию от действовал еще около 10 лет назад, утверждая, что поджигает мусор, чтобы очищать от грязи землю. Такие случаи происходили на Троещене. Мужчину, по словам местной полиции, зовут Николай.

Между тем психологи утверждают, что если желание поджигать имеет систематический характер, в данном случае можно говорить о том, что люди имеют дело с пироманом.

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