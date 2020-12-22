У Києві посеред дороги лежить величезна купа сміття, серед якого і бите скло

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явилось фото з Кільцевої, де прямо посеред проїжджої частини лежить купа сміття, зокрема - розбиті пляшки. При цьому прибирати небезпечне сміття ніхто не поспішає.

"Величезна купа сміття зі скляних пляшок прямо на проїжджій частині валяється собі з самого ранку, і нікому до цього немає справи. Київ, Кільцева (перед McDonald’s)", - йдеться в повідомленні.

"То бетон розливають по вулицях, тепер сміття", "Сталося прямо при мені, чувак на синьому ЗІЛі заглох на світлофорі і тачку нехило так дьорнуло, через це сміття почало тупо струмком сипати на проїжджу частину, а сам чувак втік", - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялось, що в Києві припарковане на тротуарі авто перекинули на дах. При цьому немає інформації, хто і за що вирішив так "провчити" власника авто.

"Не ДТП. А просто акт вандалізму-рогулізму. Вчора ще була на колесах. Перехрестя Кривоноса-Лобановського, спуск в гаражі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, раніше у Києві любителів паркуватись на тротуарі "провчили" та пробили шини авто.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.