В Киеве посреди дороги лежит огромная куча мусора, среди которого и битое стекло

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Сети появилось фото с Кольцевой, где прямо посреди проезжей части лежит куча мусора, в частности - разбитые бутылки. При этом убирать опасный мусор никто не спешит.

"Огромная куча мусора из стеклянных бутылок прямо на проезжей части валяется себе с самого утра, и никому до этого нет дела. Киев, Кольцевая (перед Mcdonald's)", - говорится в сообщении.

"То бетон разливают по улицам, теперь мусор", "Случилось прямо при мне, чувак на синем Зиле заглох на светофоре и тачку нехило так дернуло, из-за этого мусор начал тупо ручьем сыпать на проезжую часть, а сам чувак сбежал", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве припаркованное на тротуаре авто опрокинули на крышу. При этом нет информации, кто и за что решил так "проучить" владельца авто.

"Не ДТП. А просто акт вандализма-рогулизма. Вчера еще была на колесах. Перекресток Кривоноса-Лобановского, спуск в гараже", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее в Киеве любителей парковаться на тротуаре "проучили" и пробили шины авто.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.