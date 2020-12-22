У Києві при в'їзді на ВДНГ водій напав із газовим балоном на людину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.

Так, зазначається, що при заїзді на територію ВДНГ неадекват намагався проскочити через шлагбаум, а коли йому це не вдалося, він використав газовий балон.

"Будьте обережними! Вчора вдень при заїзді на територію ВДНГ стався напад з використанням газового балона, неадекватна людина на автомобілі "Альфа Ромео" АЕ0276АВ намагалась обігнати перед шлагбаумом, щоб проскочити на територію ВДНГ! Так як унего не вийшло, неадекват використовував газовий балон!", - йдеться в повідомленні.

Також у мережі опублікували відео інциденту, на якому можна побачити, як чоловік підходить до іншої машини, що стоїть перед шлагбаумом, та прискає водієві в обличчя газом.

Раніше повідомлялось, що у Києві посеред дороги лежить величезна купа сміття, серед якого і бите скло. Так, прямо посеред проїжджої частини на Кільцевій лежить купа сміття, зокрема - розбиті пляшки. При цьому прибирати небезпечне сміття ніхто не поспішає.

"Величезна купа сміття зі скляних пляшок прямо на проїжджій частині валяється собі з самого ранку, і нікому до цього немає справи. Київ, Кільцева (перед McDonald’s)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.

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Також повідомлялося, що на Київщині конфлікт через маску закінчився побоїщем, відео бійки.