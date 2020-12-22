В Киеве при въезде на ВДНХ водитель напал с газовым баллоном на человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, отмечается, что при заезде на территорию ВДНХ неадекват пытался проскочить через шлагбаум, а когда ему это не удалось, он использовал газовый баллон.

"Будьте осторожны! Вчера днем при заезде на территорию ВДНХ произошло нападение с использованием газового баллона, неадекватный человек на автомобиле "Альфа Ромео" АЕ0276АВ пытался обогнать перед шлагбаумом, чтобы проскочить на территорию ВДНХ! Так как ничего не получилось, неадекват использовал газовый баллон!", - говорится в сообщении.

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Также в сети опубликовали видео инцидента, на котором можно заметить, как мужчина подходит к другой машине, которая стоит перед шлагбаумом, и брызгает водителю в лицо газом.

Ранее сообщалось, что в Киеве посреди дороги лежит огромная куча мусора, среди которого и битое стекло. Так, прямо посреди проезжей части на Кольцевой лежит куча мусора, в частности - разбитые бутылки. При этом убирать опасный мусор никто не спешит.

"Огромная куча мусора из стеклянных бутылок прямо на проезжей части валяется себе с самого утра, и никому до этого нет дела. Киев, Кольцевая (перед Mcdonald's)", - говорится в сообщении.

Напомним, под Киевом водитель отправил на тот свет ребенка, авто разорвало на части.

Как сообщала Politeka, в Киеве полицейские попались на циничном преступлении, фото

Также сообщалось, что на Киевщине конфликт из-за маски закончился побоищем, видео драки.