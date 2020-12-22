У Києві сталася серйозна ДТП, в результаті якої машина перекинулась на дах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, біля станції метро зіткнулись два авто, в результаті чого одне перекинулось на дах.

"Поблизу із станцією метро Тараса Шевченка внаслідок зіткнення автомобілів Toyota та Mini остання опинилась на даху. Інформацію про потерпіліх уточнюють патрульні на місці", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео можна побачити, що машину перевернуло на дах прямо посеред дороги біля станції метро.

Інший столичний Telegram-канал повідомив, що в ДТП є постраждалі, однак уточнюється, що обійшлось без серйозних травм.

"ДТП з постраждалими і перекиданням в Києві на Оленівської у метро Тараса Шевченка, поділ: Тойота перекинула Мінікупер. Обошось без важких травм. Пробка", - йдеться в повідомленні.

Інформації про те, що спричинило ДТП, поки що немає.

Раніше повідомлялось, що 17 грудня на автодорозі Київ-Чоп біля села Конюхів в Стрийському районі Львівської області сталася аварія, у якій постраждало 10 людей. Рятувальникам довелося застосувати гідравлічні інструменти, щоб деблокувати чотирьох постраждалих з пошкоджених авто. Серед постраждалих було двоє дітей.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.