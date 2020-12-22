В Киеве произошло серьезное ДТП, в результате которого машина перевернулась на крышу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, возле станции метро столкнулись два авто, в результате чего одно перевернулось на крышу.

"Вблизи со станцией метро Тараса Шевченко в результате столкновения автомобилей Toyota и Mini последняя оказалась на крыше. Информацию о пострадавших уточняют патрульные на месте", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно заметить, что машину перевернуло на крышу прямо посреди дороги возле станции метро.

Другой столичный Telegram-канал сообщил, что в ДТП есть пострадавшие, однако уточняется, что обошлось без серьезных травм.

"ДТП с пострадавшими и переброской в Киеве на Оленевской в метро Тараса Шевченко, подол: Тойота опрокинула миникупер. Обошлось без тяжелых травм. Пробка", - говорится в сообщении.

Информации о том, что спровоцировало ДТП, пока что нет.

Ранее сообщалось, что 17 декабря на автодороге Киев-Чоп возле села Конюхов в Стрыйском районе Львовской области произошла авария, в которой пострадали 10 человек. Спасателям пришлось применить гидравлические инструменты, чтобы деблокировать четырех пострадавших из поврежденных авто. Среди пострадавших было двое детей.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.