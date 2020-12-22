У Києві виникла масштабна пожежа, на місце вже прибули рятувальники

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, за попередньою інформацією, у столиці горять склади "Делівері".

Відомо, що надзвичайна подія сталася на вул. Святошинській, 32.

"Пожежні на місці, по жертвам інформації немає", - йдеться в повідомленні.

Про пожежу повідомляють і інші джерела у столиці.

"Біля заводу "ескаваторів" на Святошинському провулку серйозна пожежа. Кажуть, що горять склади. Дим укутав половину району. На місце вже мчать бійці пожежної охорони ДСНС. Інформація уточнюється", - повідомляє "Київ оперативний".

На опублікованих кадрах можна побачити, що навколо будівлі стоїтть стовп густого диму, а вогонь видно здалека - пожежа досить масштабна.

Раніше повідомлялось, що у Києві сталася пожежа на вулиці Юнкерова, 37. Полум'ям охопило психоневрологічний диспансер.

В результаті надзвичайної ситуації ніхто не постраждав, але налякані пацієнти ховались під ліжками.

"Завдяки злагодженим діям вогнеборців та персоналу диспансеру, було врятовано 6 пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками, евакуйовано 51 особу, а також не допущено розповсюдження вогню на суміжні приміщення", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.