У Києві виникла масштабна пожежа, на місце вже прибули рятувальники
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Так, за попередньою інформацією, у столиці горять склади "Делівері".
Відомо, що надзвичайна подія сталася на вул. Святошинській, 32.
"Пожежні на місці, по жертвам інформації немає", - йдеться в повідомленні.
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Про пожежу повідомляють і інші джерела у столиці.
"Біля заводу "ескаваторів" на Святошинському провулку серйозна пожежа. Кажуть, що горять склади. Дим укутав половину району. На місце вже мчать бійці пожежної охорони ДСНС. Інформація уточнюється", - повідомляє "Київ оперативний".
На опублікованих кадрах можна побачити, що навколо будівлі стоїтть стовп густого диму, а вогонь видно здалека - пожежа досить масштабна.
Раніше повідомлялось, що у Києві сталася пожежа на вулиці Юнкерова, 37. Полум'ям охопило психоневрологічний диспансер.
В результаті надзвичайної ситуації ніхто не постраждав, але налякані пацієнти ховались під ліжками.
"Завдяки злагодженим діям вогнеборців та персоналу диспансеру, було врятовано 6 пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками, евакуйовано 51 особу, а також не допущено розповсюдження вогню на суміжні приміщення", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.