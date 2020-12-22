В Киеве возник масштабный пожар, на место уже прибыли спасатели

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, по предварительной информации, в столице горят склады "Деливери".

Известно, что ЧП произошло на ул. Святошинской, 32.

"Пожарные на месте, по жертвам информации нет", - говорится в сообщении.

О пожаре сообщают и другие источники в столице.

"У завода "эскаваторов" на Святошинском переулке серьезный пожар. Говорят, что горят склады. Дым укутал половину района. На место уже мчатся бойцы пожарной охраны ГСЧС. Информация уточняется", - сообщает "Киев Оперативный".

На опубликованных кадрах можно увидеть, что вокруг здания стоит столб густого дыма, а огонь виден издалека - пожар достаточно масштабный.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар на улице Юнкерова, 37. Пламенем охватило психоневрологический диспансер.

В результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал, но напуганные пациенты прятались под кроватями.

"Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала диспансера, было спасено 6 пациентов заведения, которые прятались под кроватями, эвакуированы 51 человек, а также не допущено распространение огня на смежные помещения", - сообщили спасатели.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.