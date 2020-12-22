У Києві знайшли зниклого безвісти неповнолітного

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, стало відомо, що поліцейські знайшли 15-річного хлопця біля станції метро "Чернігівська".

"Дякуємо всім за допомогу. Вчора пізно ввечері хлопця було знайдено правоохоронцями поблизу із станцією метро Чернігівська", - йдеться в повідомленні.

При цьому наразі немає інформації про те, де був хлопець весь цей час, та з яких причин він пішов з дому.

Раніше повідомлялось, що у Києві розшукується неповнолітній Дмитро Зубарєв 2005 р.н., який 18.12.2020 пішов з дому по вул. Стратегічне Шосе в м. Києві. Таким чином, хлопця не було вдома чотири дні.

"Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст близько 160-165 см, спортивної статури, волосся короткої довжини світло-русявого кольору, на обличчі велика кількість прищів. Одягнений: куртка-пуховик синього кольору, темні джинси, темно-синя шапка, коричневі черевики. При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером "102", - йшлося в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у столиці зникла безвісти неповнолітня дівчина - вона пішла зі школи і так і не повернулась додому.

Нагадаємо, у Києві у чоловіка "віджали" квартиру, відео: "доводиться платити комуналку".

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