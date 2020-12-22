В Киеве нашли пропавшего без вести несовершеннолетнего

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, стало известно, что полицейские нашли 15-летнего парня возле станции метро "Черниговская".

"Спасибо всем за помощь. Вчера поздно вечером парень был найден правоохранителями вблизи со станцией метро Черниговская", - говорится в сообщении.

При этом пока нет информации о том, где был парень все это время, и по каким причинам он ушел из дома.

Ранее сообщалось, что в Киеве разыскивается несовершеннолетний Дмитрий Зубарев 2005 г. р., который 18.12.2020 ушел из дома по ул. Стратегическое шоссе в г. Киеве. Таким образом, парня не было дома четыре дня.

"Приметы: на вид 14-15 лет, рост около 160-165 см, спортивного телосложения, волосы короткой длины светло-русого цвета, на лице большое количество прыщей. Одет: куртка-пуховик синего цвета, темные джинсы, темно-синяя шапка, коричневые ботинки. При получении любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру "102", - говорилось в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице пропала без вести несовершеннолетняя девочка - она ушла из школы и так и не вернулась домой.

Напомним, в Киеве у мужчины "отжали" квартиру, видео: "приходится платить коммуналку".

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