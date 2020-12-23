На Житомирській трасі сталася серйозна ДТП, у якій загинули люди

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, на трасі в бік Житомира сталася смертельна ДТП за участю Porsche і пішоходів.

"Страшна ДТП зранку на Житомирській трасі, Березівка, в сторону Житомира.

Позашляховик "Порш" збив двох людей, на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. На місці працює патрульна поліція.

Не ганяйте по трасі!" - закликають людей.

Також у мережі з'явилось відео з місця аварії, де можна побачити засніжену трасу та людей, що лежать на дорозі. Поряд з трупами стоїть машина Porsche.

Наразі немає інформації про особи загиблих пішоходів, а також про причини ДТП, та те, хто був за кермом авто і в якому стані.

Раніше повідомлялось, що 17 грудня на автодорозі Київ-Чоп біля села Конюхів в Стрийському районі Львівської області сталася аварія, у якій постраждало 10 людей. Рятувальникам довелося застосувати гідравлічні інструменти, щоб деблокувати чотирьох постраждалих з пошкоджених авто. Серед постраждалих було двоє дітей.

За фактом аварії відкрито кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання - до трьох років обмеження волі з позбавленням водійських прав на термін до трьох років або без такого.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.