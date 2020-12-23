На Житомирской трассе произошло серьезное ДТП, в котором погибли люди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, на трассе в сторону Житомира произошло смертельное ДТП с участием Porsche и пешеходов.

"Страшное ДТП утром на Житомирской трассе, Березовка, в сторону Житомира.

Внедорожник "Порш" сбил двух людей насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. На месте работает патрульная полиция.

Не гоняйте по трассе!" - призывают людей.

Также в сети появилось видео с места аварии, где можно увидеть заснеженную трассу и людей, которые лежат на дороге. Рядом с трупами стоит машина Porsche.

Сейчас нет информации о личностях погибших пешеходах, а также о причинах ДТП, и о том, кто был за рулем авто и в каком состоянии.

Ранее сообщалось, что 17 декабря на автодороге Киев-Чоп возле села Конюхов в Стрыйском районе Львовской области произошла авария, в которой пострадали 10 человек. Спасателям пришлось применить гидравлические инструменты, чтобы деблокировать четырех пострадавших из поврежденных авто. Среди пострадавших было двое детей.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание - до трех лет ограничения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет или без такового.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.