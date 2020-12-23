У Києві п'яний водій на моторолері влетів у металеву огорожу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.
Так, у середу, 23 грудня, близько шостої години ранку на Севастопольській площі в Києві екіпаж патрульної поліції помітив чоловіка, який намагався сісти на пошкоджений моторолер Yamaha.
"Ця "картина" неабияк здивувала та зацікавила поліцейських. Під'їхавши ближче, інспектори побачили місце пригоди та громадянина з явними ознаками алкогольного сп'яніння, який не міг пояснити, що трапилось", - йдеться в повідомленні.
За даними патрульних, водій моторолера не впорався з керуванням та в'їхав у металеву огорожу, а потім намагався продовжити рух, створюючи аварійну ситуацію для інших водіїв на дорозі.
День п'яти двійок може назавжди змінити життя, українців попередили, чого чекати від 22 грудня: "Нова епоха"
Молодий одесит влетів у пішоходів на "зебрі", пара не вижила: кадри з місця трагедії
Люті морози до -14 і сніг несуться на Україну, дати погодного удару: "До кінця цього тижня..."
Як виглядає перша дружина Горбунова, з якою він був до Осадчої: "Старше на десять років"
За даним фактом патрульні склали на чоловіка протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Кермування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.
На опублікованих кадрах видно, як водій моторолері на великій швидкості врізається в металеву огорожу, після чого намагається знову сісти за кермо, однак спроби видаються невдалими. При цьому можна помітити, що чоловік на моторолеріперебуває у стані алкогольного сп'яніння.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.