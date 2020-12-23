У Києві п'яний водій на моторолері влетів у металеву огорожу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Так, у середу, 23 грудня, близько шостої години ранку на Севастопольській площі в Києві екіпаж патрульної поліції помітив чоловіка, який намагався сісти на пошкоджений моторолер Yamaha.

"Ця "картина" неабияк здивувала та зацікавила поліцейських. Під'їхавши ближче, інспектори побачили місце пригоди та громадянина з явними ознаками алкогольного сп'яніння, який не міг пояснити, що трапилось", - йдеться в повідомленні.

За даними патрульних, водій моторолера не впорався з керуванням та в'їхав у металеву огорожу, а потім намагався продовжити рух, створюючи аварійну ситуацію для інших водіїв на дорозі.

За даним фактом патрульні склали на чоловіка протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Кермування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

На опублікованих кадрах видно, як водій моторолері на великій швидкості врізається в металеву огорожу, після чого намагається знову сісти за кермо, однак спроби видаються невдалими. При цьому можна помітити, що чоловік на моторолеріперебуває у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.