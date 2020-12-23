В Киеве пьяный водитель на мотороллере влетел в металлическое ограждение

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Так, в среду, 23 декабря, около шести часов утра на Севастопольской площади в Киеве экипаж патрульной полиции заметил мужчину, который пытался сесть на поврежденный мотороллер Yamaha.

"Эта "картина" изрядно удивила и заинтересовала полицейских. Подъехав ближе, инспекторы увидели место происшествия и гражданина с явными признаками алкогольного опьянения, который не мог объяснить, что случилось", - говорится в сообщении.

По данным патрульных, водитель мотороллера не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение, а затем пытался продолжить движение, создавая аварийную ситуацию для других водителей на дороге.

По данному факту патрульные составили на мужчину протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, приведшее к ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Куоап.

На опубликованных кадрах видно, как водитель мотороллере на большой скорости врезается в металлическое ограждение, после чего пытается снова сесть за руль, однако попытки оказываются неудачными. При этом можно заметить, что мужчина на мотороллере находится в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.