У Києві зник безвісти неповнолітній хлопець

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці розшукують 14-річного підлітка, який пішов з навчального закладу і зник. Відомо, що хлопця немає вдома вже два тижні.

"Увага! Розшук! 14.12.2020 року, близько 14.30, за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 64, з навчального закладу пішов Каміновський Микола Олександрович, 17.06.2006 року народження. Проживає на вул. Липківського, 32, та до теперішнього часу місцезнаходження невідоме", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підліток був у чорній в'язаній шапці, чорній куртці, чорних джинсах, жовтих чоботах фірми Colambia. Також при собі він мав рюкзак чорного кольору.

"Побачите - телефонуйте 102 або пишіть нам", - закликають киян.

Раніше повідомлялось, що у Києві поліція оголосила в розшук 16-річну дівчинку на ім'я Анна. За даними правоохоронців, вона пізно вночі вийшла з дому і досі її місцезнаходження не відомо. Мати дівчинки не знаходить собі місця. Уточнюється, що підліток зникла в Оболонському районі Києва. Дівчинка була одягнена в темно-синій пуховик, що на фото, чорні джинси і рожеві черевики.

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