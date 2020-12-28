Політичний експерт Михайло Чаплига в програмі «Чаплига без питань» розповів, як працює система кредитів в Україні і світі

За його словами, за МВФ стоять приватні кредитори та інші фонди, а за ними - ті, хто грає на внутрішньому ринку "Маркарової та ОВДП" і т.д.

"МВД - це рульовий в цій всій зграї, яка приходить сюди. Тому мова не тільки про МВФ, це просто головний бухгалтер у них там. Цей головний бухгалтер сказав: "Коли ми тобі даємо у кредит, ми ж повинні розуміти, що ти віддаси. І єдине, ущо ми віримо, що ти віддаси - ми віримо, що ти віддаси з тих грошей, які ти у матрац склав, тому назвемо це економічним обгрунтуванням тарифів, тому будемо підіймати тарифи... І друге: ми віримо, що можна зняти - ні, не з олігархів, ті вже давно в офшорах сидять - можна зняти з тих, хто мав дурість показати державі 100 грн", - сказав Чаплига.

За його словами, щойно людина показала державі 100 грн, та ще й заплатила податки, значит десь є і тисяча.

"Раз ти віддав 100 грн, значить у тебе є тисяча. Негайно! Розкулачити", - наголосив Чаплига.

Саме на тлі цього, на думку експерта, в Україні вводять нові правила для ФОПів - касові апарати, фіскалізацію і т.д.

Нагадаємо, Михайло Чаплига розповів, як позбавити Україну від боргового зашморгу.

Раніше Politeka писала, що Михайло Чаплига зробив підсумки карантину вихідного дня.

Також Politeka повідомляла, що Чаплига звернув увагу на те, куди пішли гроші з коронавірусного фонду.