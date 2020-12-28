Під Києвом людей оригінально привітали з прийдешніми святами - цукерки падали просто з неба

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис місцевого мешканця у соцмережі.

Так, вчора, 27 грудня, жителі села під Києвом спостерігали незвичайну картину. Чоловік в костюмі Санта Клауса літав на мотопараплані над дитячим майданчиком і розкидав цукерки.

Відомо, що такий сюрприз влаштували для мешканців Яблуневого.

"Санта детектед на Яблуневому! На відео не дуже видно, але відбувалось бомбардування майданчику цукерками. Тепер з десяток дітей знають, що таке новорічне диво! Друже, не знаю хто ти, але ти - нереальний топ!" - написав житель Обухова Михайло Городецький та розмістив відео з незвичним привітанням.

"Незабутні враження! Така собі гуляю на майдані з малим і тут Санта з неба )) Хоч я і не їм цукерок, а зібрала більш за всіх", "От вам і чарівник, ось і диво. Я думаю, дітворі запам'ятається", "Мені дофіга років, але то саме я вище всіх стрибала і підривала малих махати", - пишуть в коментарях.

Слід зазначити, що згодом на допис відреагував і чоловік, який влаштував цей перформанс.

"Дуже приємно бачити малечу, яка раділа і стрибала в небо і ловила солодощі. Вірте в дива)" - відгукнувся в коментарях "Санта".

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