У Києві сталася ДТП, в результаті якої було пошкоджено декілька авто, а також шпиталізовано одного з учасників аварії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, у столиці через порушення правил дорожнього руху сталася ДТП, наслідком якої стало те, що було пошкоджено два авто та шпиталізовано одного з водіїв.

За даними патрульних, водійка транспортного засобу Suzuki порушила вимогу дорожнього знаку та не надала перевагу автомобілю Mercedes-Benz, на тлі чого сталося зіткнення.

Надалі усі обставини події буде встановлювати слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

"Наголошуємо, будьте обачні за кермом та пам'ятайте про дотримання правил дорожнього руху. Від цього залежить ваше здоров’я, життя, а також цілісність майна", - застерігають патрульні.

Також поліцейські оприлюднили відео ДТП і наслідки аварії. На опублікованих кадрах можна побачити пошкоджені авто і сам момент зіткнення.

Раніше повідомлялось про масштабну аварію, яка трапилася у Києві в ніч на п'ятницю, 25 грудня. ДТП за участю відразу п'яти транспортних засобів сталася на Голосіївському проспекті столиці. На опублікованих кадрах з місця аварії можна побачити, як напіврозбиті автомобілі, серед яких є і мікроавтобуси, під проливним дощем стоять біля узбіччя і чекають на приїзд правоохоронців для оформлення ДТП.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.