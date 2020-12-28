В Киеве произошло ДТП, в результате которого было повреждено несколько авто, а также госпитализирован один из участников аварии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, в столице из-за нарушения правил дорожного движения произошло ДТП, следствием которого стало то, что были повреждены два авто и госпитализирован один из водителей.

По данным патрульных, водитель транспортного средства Suzuki нарушила требование дорожного знака и не предоставила преимущество автомобилю Mercedes-Benz, на фоне чего произошло столкновение.

В дальнейшем все обстоятельства происшествия будет устанавливать следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.

"Подчеркиваем, будьте осмотрительны за рулем и помните о соблюдении правил дорожного движения. От этого зависит ваше здоровье, жизнь, а также целостность имущества", - предостерегают патрульные.

Также полицейские обнародовали видео ДТП и последствия аварии. На опубликованных кадрах можно увидеть поврежденные авто и сам момент столкновения.

Ранее сообщалось о масштабной аварии, которая случилась в Киеве в ночь на пятницу, 25 декабря. ДТП с участием сразу пяти транспортных средств произошло на Голосеевском проспекте столицы. На опубликованных кадрах с места аварии можно увидеть, как полуразбитые автомобили, среди которых есть и микроавтобусы, под проливным дождем стоят у обочины и ждут приезда правоохранителей для оформления ДТП.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.