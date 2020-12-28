В Киеве произошло ДТП, в результате которого было повреждено несколько авто, а также госпитализирован один из участников аварии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
Так, в столице из-за нарушения правил дорожного движения произошло ДТП, следствием которого стало то, что были повреждены два авто и госпитализирован один из водителей.
По данным патрульных, водитель транспортного средства Suzuki нарушила требование дорожного знака и не предоставила преимущество автомобилю Mercedes-Benz, на фоне чего произошло столкновение.
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В дальнейшем все обстоятельства происшествия будет устанавливать следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.
"Подчеркиваем, будьте осмотрительны за рулем и помните о соблюдении правил дорожного движения. От этого зависит ваше здоровье, жизнь, а также целостность имущества", - предостерегают патрульные.
Также полицейские обнародовали видео ДТП и последствия аварии. На опубликованных кадрах можно увидеть поврежденные авто и сам момент столкновения.
Ранее сообщалось о масштабной аварии, которая случилась в Киеве в ночь на пятницу, 25 декабря. ДТП с участием сразу пяти транспортных средств произошло на Голосеевском проспекте столицы. На опубликованных кадрах с места аварии можно увидеть, как полуразбитые автомобили, среди которых есть и микроавтобусы, под проливным дождем стоят у обочины и ждут приезда правоохранителей для оформления ДТП.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.