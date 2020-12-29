У Львові порушили кримінальну справу проти 19-річного киянина, який розгулював з шапкою з радянською кокардою

Як передають в обласному управлінні Національної поліції, хлопця помітили в одному з кафе на вулиці Валовій і викликали поліцію. Крім того, в мережі з'явилося відео з місця події (щоб його подивитися доскрольте до кінця сторінки).

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка вилучила у 19-річного жителя Києва шапку з кокардою, на якій зображені серп і молот у Червоній зірці, розповіли в поліції.

Відносно хлопця відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) УК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті-позбавлення волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна.

Користувачі мережі обурилися через побачене і залишили різкі коментарі під цією новиною:



"Але він навіть не розуміє в чому суть...", "Може так наведуть порядок...", "Догрався", " а може, спочатку почати справу проти тих, хто цими шапками торгує? І не тільки з радянською символікою, а й з німецько-фашистською, при чому, в рази!".

Нагадаємо, що на Львівщині підлітки з особливою жорстокістю познущалися з собаки.

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