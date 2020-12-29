У Києві сталася серйозна ДТП за участю швидкої

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Відомо, що аварія сталася на вулиці Виговського. Карета швидкої зіштовхнулась з авто SsangYong, в результаті чого машину медиків відкинуло у паркан. На щастя, в результаті аварії обійшлось без постраждалих.

"Серйозна аварія сталася на Виговського неподалік із перехрестям з вулицею Північно-Сирецькою (у бік станції метро Нивки). Тут автомобіль приватної швидкої допомоги Ford зіштовхнувся із автівкою SsangYong. Після зіткнення швидку ще й відкинуло у паркан паркувального майданчику. На щастя, обійшлося без потерпілих. Причини аварії уточнюють правоохоронці. Рух транспорту серйозно ускладнено", - йдеться в повідомленні.

Також були опубліковані фото з місця ДТП, на яких можна побачити пошкоджені машини.

На фото потрапив і зламаний в результаті ДТП паркан.

Раніше повідомлялось, що у Києві через порушення правил дорожнього руху сталася ДТП, наслідком якої стало те, що було пошкоджено два авто та шпиталізовано одного з водіїв. Жінка, яка була за кермом транспортного засобу Suzuki, порушила вимогу дорожнього знаку та не надала перевагу автомобілю Mercedes-Benz, на тлі чого сталося зіткнення.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.