В Киеве произошло серьезное ДТП с участием скорой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Известно, что авария произошла на улице Выговского. Карета скорой столкнулась с авто SsangYong, в результате чего машину медиков отбросило в забор. К счастью, в результате аварии обошлось без пострадавших.

"Серьезная авария произошла на Выговского неподалеку с перекрестком с улицей Северо-Сырецкой (в сторону станции метро Нивки). Здесь автомобиль частной скорой помощи Ford столкнулся с автомобилем SsangYong. После столкновения скорую еще и отбросило в забор парковочной площадки. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины аварии уточняют правоохранители. Движение транспорта серьезно затруднено", - говорится в сообщении.

Также были опубликованы фото с места ДТП, на которых можно увидеть поврежденные машины.

На фото попал и сломанный в результате ДТП забор.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за нарушения правил дорожного движения произошло ДТП, следствием которого стало то, что были повреждены два авто и госпитализирован один из водителей. Женщина, которая была за рулем транспортного средства Suzuki, нарушила требование дорожного знака и не предоставила преимущество автомобилю Mercedes-Benz, на фоне чего произошло столкновение.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.