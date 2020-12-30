У Києві зникла безвісти неповнолітня дівчина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у вівторок, 29 грудня, 16-річна дівчина пішла з дому і не повернулась.

"Увага! Розшукується дитина! Дарницьким УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Колихалова Дар‘я, 2004 року народження, яка 29.12.2020 пішла з місця постійного проживання та по теперішній час не повернулася", - йдеться в повідомленні.

Відомо також про прикмети неповнолітньої. На вигляд їй близько 17-18 років, її зріст приблизно 165 см, підліток худорлявої тілобудови, волосся русого кольору довжиною нижче плечей, очі блакитні, ніс середній.

"Була одягнена у чорне в‘язане плаття, сірі колготки, чорну дублянку зі шкіряними вставками, сіру шапку, рюкзак бежевого кольору, уггі з білими написами "Москіно". При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером "102", - йдеться в повідомленні.

За яких обставин дівчина зникла та куди пішла з дому - не повідомляється.

Раніше повідомлялось, що у столиці розшукують 14-річного підлітка, який пішов з навчального закладу і зник. Відомо, що хлопця немає вдома вже два тижні.

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