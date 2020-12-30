Вірус у Києві не відступає - за минулу добу було підтверджено понад тисячу нових випадків зараження
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, у Києві за минулу добу виявили 1131 хворого на коронавірус. Померли через ускладнення, викликані коронавірусом, за добу 22 людини.
При цьому "лідером" по кількості нових випадків зараження у столиці залишається Дарницький район.
"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 220, у Дніпровському — 188. Та в Деснянському районі — 138 випадків", - йдеться в повідомленні КМДА.
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Також зазначається, що за добу до лікарень столиці госпіталізували 75 пацієнтів.
Одужали за минулу добу, 29 грудня, у Києві 839 людей.
Загалом підтверджених випадків захворювання у Києві налічується вже 110 139. Коронавірус подолали 38 856 мешканців Києва. За період пандемії від вірусу померли 1897 киян.
Слід зазначити, що динаміка вірусу в столиці знову пішла вгору. Так, за попередню добу, 28 грудня, у Києві підтвердилось 953 випадків зараження. Повідомлялось, що за добу захворіло 542 жінки, 350 чоловіків та 61 дитина.
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