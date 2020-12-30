У Києві стався черговий казус із "бориспільскім експресом"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNews.

Так, столичний потяг ("бориспільский експрес"), який перевозить людей з центрального залізничного вокзалу в аеропорт "Бориспіль", зійшов з рейок.

В пресслужбі "Укрзалізниці" розповіли, що інцидент наразі розслідується, а причини аварії будуть встановлені вже найближчим часом.

В "Укрзалізниці" уточнили, що сьогодні, 30 грудня, відбулося сходження першої і другої колійні пари дизельного поїзда.

Також відомо, що даний інцидент стався на станції "Дарниця".

"Походу на ньому їздити вже не будуть бізнесмени", "Уживані поїзди і вагони зняли з інших маршрутів і сюди поставили", "Відразу згадав поломку після відкриття", "Диверсія", - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялось, що у Києві "бориспільский експрес" збив дівчину, яка йшла по коліям. Відомо, що в результаті події дівчина залишилась жива.

"Щойно Бориспільській Експрес збив дівчину, яка йшла по коліям. Жива, зараз очікують на швидку", - повідомляли столичні джерела.

На опублікованих кадрах можна побачити, що на коліях стоїть "бориспільский експрес", а поряд лежить дівчина.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.