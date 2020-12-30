У Києві стався черговий казус із "бориспільскім експресом"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на PavlovskyNews.
Так, столичний потяг ("бориспільский експрес"), який перевозить людей з центрального залізничного вокзалу в аеропорт "Бориспіль", зійшов з рейок.
В пресслужбі "Укрзалізниці" розповіли, що інцидент наразі розслідується, а причини аварії будуть встановлені вже найближчим часом.
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В "Укрзалізниці" уточнили, що сьогодні, 30 грудня, відбулося сходження першої і другої колійні пари дизельного поїзда.
Також відомо, що даний інцидент стався на станції "Дарниця".
"Походу на ньому їздити вже не будуть бізнесмени", "Уживані поїзди і вагони зняли з інших маршрутів і сюди поставили", "Відразу згадав поломку після відкриття", "Диверсія", - пишуть в коментарях.
Раніше повідомлялось, що у Києві "бориспільский експрес" збив дівчину, яка йшла по коліям. Відомо, що в результаті події дівчина залишилась жива.
"Щойно Бориспільській Експрес збив дівчину, яка йшла по коліям. Жива, зараз очікують на швидку", - повідомляли столичні джерела.
На опублікованих кадрах можна побачити, що на коліях стоїть "бориспільский експрес", а поряд лежить дівчина.
Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.