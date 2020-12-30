В Киеве произошел очередной казус с "Бориспольским экспрессом"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на PavlovskyNews.

Так, столичный поезд ("Бориспольский экспресс"), который перевозит людей с центрального железнодорожного вокзала в аэропорт" Борисполь", сошел с рельсов.

В пресс-службе "Укрзализныци" рассказали, что инцидент сейчас расследуется, а причины аварии будут установлены уже в ближайшее время.

В "Укрзализныце" уточнили, что сегодня, 30 декабря, произошел сход первой и второй путевые пары дизельного поезда.

Также известно, что данный инцидент произошел на станции "Дарница".

"Походу на нем ездить уже не будут бизнесмены", "Подержанные поезда и вагоны сняли с других маршрутов и сюда поставили", "Сразу вспомнил поломку после открытия", "Диверсия", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве "Бориспольский экспресс" сбил девушку, которая шла по путям. Известно, что в результате происшествия девушка осталась жива.

"Только что Бориспольской Экспресс сбил девушку, которая шла по путям. Жива, сейчас ожидают скорую", - сообщали столичные источники.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что на путях стоит "Бориспольский экспресс", а рядом лежит девушка.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.