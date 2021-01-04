На тлі весняного тепла в Україні стали цвісти рослини, які зазвичай ростуть в теплі пори року

Відповідними знімками українці активно діляться на своїх сторінках у соціальних мережах.

У деяких українців виросли салат і петрушка, а кияни помітили цвітіння сакури. Тим часом первоцвіти розпустилися під Одесою на Новий Рік.

31 грудня киянка Ангеліна Бакалинська сфотографувавши, як зацвіла сакура в Печерському районі на вулиці Липській.

Лариса Гуменюк поділитися у Facebook знімками салату і петрушки, які виросли у неї в саду 3 січня. Крім того, вона зазначила, що в цей час троянди також вже почали пускати пагони, а трава зеленіє.

Житель міста Чортків Тернопільської області Орест Лижечка показав, як 1 січня у нього зацвіли проліски.

Також фотограф Геннадій Голубєв відобразив квіти на узбережжі Куяльника. Зокрема, розквітли дикі іриси-жовті і фіолетові, а також безліч інших квітів, які зазвичай цвітуть навесні і на початку літа.

Користувачі Мережі в коментарях дивувалися побаченому: "Нічого собі! Який свіжий колір!", "Казка про 12 місяців", " неперевершена сила натури...".

Нагадаємо, українців попередили про небезпечні погодні аномалії вже цього літа.

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