У Києві підлітки влаштували собі екстремальні "розваги"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, у мережі з'явилось відео, на якому двоє юних хлопців застрибнули на потяг та вирішили проїхатись, так би мовити, на свіжому повітрі. Вони причепились ззаду вагона і так і поїхали. В якому напрямку підлітки здійснювали свою екстремальну подорож та коли вони відчепились від вагону - невідомо.

"Татків бродяга, мамин симпотяга. А чим ваші діти займаються під час канікул?" - йдеться в підписі до відео.

В коментарях кияни обурились таким бездумним вчинком дітей, наголосивши, що це може трагічно закінчитись.

"А потім матері будуть благати подати на лікування", "Дати б від щирого серця, щоб на все життя запам'ятав", "Дурь нікому непотрібна абсолютно", "Є два варіанти, що буде далі після цього: 1. Їх помітить поліція і хлопці зможуть втекти від них. 2. Вони отримають травми, потраплять до лікарні, після чого їхні батьки будуть змушені просити непідйомну суму грошей на лікування", - пишуть в коментарях.

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