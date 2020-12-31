В Києві чоловік розбив скло в тролейбусі і обматюкав водія, яка не пустила його в салон, згідно з карантинними правилами

Інциден стався на Виноградарі в середу, 30 січня. Про це водій транспортного засобу повідомила в Facebook.

"Замість того щоб допомогти водієві - все знімали на телефони водія, при цьому розповідаючи який водій вчинив поганий вчинок, що не забрав зайвого пасажира. А цей громадянин України був особливо активний в образі водія. "Спасибі всім за допомогу хто стояв на зупинці!!!", щоб затримати цю нехорошу людину!» - написала жінка-водій.

При цьому вона зазначила, що за час карантину такі випадки почастішали.

"Розумієте, прикро. Я завжди з повагою ставилася до своєї роботи, до свого тролейбуса, до пасажирів. Завжди намагалася зробити приємний настрій! Прикрасила до Нового року тролейбус, щоб у пасажирів був гарний настрій, щоб трошки було веселіше, і ось так, ось це все вислуховувати! До такої міри стало прикро. Так, Я розумію, я сьогодні зірвалася (вибачте за мій агресивний тон) просто це за карантин вже 10 розбите скло!!!!!! (по три дні не виїжджаючи на роботу) так не можна ставитися. Просто елементарна неповага", - додала вона.

Також водій розповіла, що тролейбус вже відремонтували, на це знадобилося 6 годин.

Відзначимо, багато в мережі підтримують водія. Однак знайшлися і захисники пасажира-бешкетника.

"Придумали хе * ню, тільки сидячі місця. Нехай поліція контролює на кожній зупинці. Водій отже в напрузі на наших дорогах. Тим більше, що водієві за це грошей не додадуть..", "То він такий сильний, тільки тому, що там жінка водій. І так само бадьоро БІГ. Яке ж воно жалюгідне, і стадо, не встало на захист жінки», «ті, хто підтримує вандалів і пошкодження від, на яке виділяються Наші гроші з бюджету міста, заслуговують того, щоб їх возили в скотовозках», «карантинні обмеження в транспорті доводять людей до крайності, але такими діями проблему не вирішити», - пишуть у соцмережі.

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