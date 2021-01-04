В Киеве подростки устроили себе экстремальные "развлечения"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в сети появилось видео, на котором двое юных парней запрыгнули на поезд и решили прокатиться, так сказать, на свежем воздухе. Они прицепились сзади вагона и так и поехали. В каком направлении подростки совершали свое экстремальное путешествие и когда они отцепились от вагона - неизвестно.

"Папин бродяга, мамин симпотяга. А чем ваши дети занимаются во время каникул?" - говорится в подписи к видео.

В комментариях киевляне возмутились таким бездумным поступком детей, отметив, что это может трагически закончиться.

"А потом матери будут умолять подать на лечение", "Дать бы от всего сердца, чтобы на всю жизнь запомнил", "Дурь никому ненужная абсолютно", "Есть два варианта, что будет дальше после этого: 1. Их заметит полиция и ребята смогут убежать от них. 2. Они получат травмы, попадут в больницу, после чего их родители будут вынуждены просить неподъемную сумму денег на лечение", - пишут в комментариях.

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