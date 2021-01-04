У Києві сталася ДТП за участю за участю п'яного водія

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, у столичному пабліку повідомляють, що вночі на Воскресінці водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння розбив арендоване авто, влетівши в припарковану Toyota Corolla, а потім вилетів на розділовий газон. При цьому водій відмовився проходити тест на драгері.

"Не у всіх ця ніч виявилася спокійною... ДТП на Воскресенці. Попередньо, бухий водій розклав орендну машину Ford Fiesta, влетівши спочатку в припарковану Toyota Corolla, а потім вилетів на розділовий газон пр. Алішера Навої. Водій Форда від проходження тесту на драгері і поїздки на огляд до нарколога відмовився в присутності двох свідків", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві різко зросла кількість випадків керування транспортними засобами у нетверезому стані.

Так, з початку тижня патрульні виявили 69 випадків керування автомобілем з ознаками сп'яніння. Зокрема, водій автомобіля Nissan у Києві, будучи за кермом у нетверезому стані, зіткнувся з автомобілями Peugeot, Honda та Audi. Це сталося на вулиці Маршала Малиновського. Коли патрульні спілкувались із водієм авто Nissan, вони помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.