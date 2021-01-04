В Киеве произошло ДТП с участием пьяного водителя
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, в столичном паблике сообщают, что ночью на Воскресенке водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения разбил арендованное авто, влетев в припаркованную Toyota Corolla, а затем вылетел на разделительный газон. При этом водитель отказался проходить тест на драгере.
"Не у всех эта ночь оказалась спокойной... ДТП на Воскресенке. Предварительно, бухой водитель разложил арендную машину Ford Fiesta, влетев сначала в припаркованную Toyota Corolla, а затем вылетел на разделительный газон пр. Алишера Навои. Водитель Форда от прохождения теста на драгере и поездки на осмотр к наркологу отказался в присутствии двух свидетелей", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в Киеве резко возросло количество случаев управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии.
Так, с начала недели патрульные выявили 69 случаев управления автомобилем с признаками опьянения. В частности, водитель автомобиля Nissan в Киеве, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, столкнулся с автомобилями Peugeot, Honda и Audi. Это произошло на улице Маршала Малиновского. Когда патрульные общались с водителем авто Nissan, они заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.