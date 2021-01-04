Киянка скоїла ДТП та влеталі в огорожу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, за даними патрульних, у водійки, яка в'їхала у паркан, були виявлені ознаки сп'яніння.

Зазначається, що нещодавно патрульні отримали виклик на проспект Леся Курбаса у Києві - там сталася ДТП. Водійка автомобіля Mercedes не впоралася з керуванням та врізалась у металеву огорожу. На місці аварії жінку оглянули лікарі, однак все обійшлося, і медичної допомоги вона не потребувала.

Патрульні одразу помітили, що жінка перебуває в нетверезому стані. Жінка погодилася пройти огляд на стан сп'яніння на драгері. Прилад показав позитивний результат - 0,55 проміле.

На водійку патрульні склали протоколи за ч. 1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння), та ст.124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП), а також, постанову за ст.126 (керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

Патрульні нагадали киянам про небезпеку для них самих та інших учасників дорожного руху при керуванні транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння.

"Напередодні святкових днів ще раз нагадуємо — алкоголь та кермо несумісні!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.