Киевлянка совершила ДТП и влетала в ограждение, находясь в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, по данным патрульных, у водителя, которая въехала в забор, были обнаружены признаки опьянения.

Отмечается, что недавно патрульные получили вызов на проспект Леся Курбаса в Киеве - там произошло ДТП. Водитель автомобиля Mercedes не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. На месте аварии женщину осмотрели врачи, однако все обошлось, и в медицинской помощи она не нуждалась.

Патрульные сразу заметили, что женщина находится в нетрезвом состоянии. Женщина согласилась пройти освидетельствование на состояние опьянения на драгере. Прибор показал положительный результат - 0,55 промилле.

На водительницу патрульные составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), а также, постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП.

Патрульные напомнили киевлянам об опасности для них самих и других участников дорожного движения при управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

"Накануне праздничных дней еще раз напоминаем - алкоголь и руль несовместимы!" - говорится в сообщении.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.