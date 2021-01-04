Киевлянка совершила ДТП и влетала в ограждение, находясь в состоянии алкогольного опьянения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
Так, по данным патрульных, у водителя, которая въехала в забор, были обнаружены признаки опьянения.
Отмечается, что недавно патрульные получили вызов на проспект Леся Курбаса в Киеве - там произошло ДТП. Водитель автомобиля Mercedes не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. На месте аварии женщину осмотрели врачи, однако все обошлось, и в медицинской помощи она не нуждалась.
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Патрульные сразу заметили, что женщина находится в нетрезвом состоянии. Женщина согласилась пройти освидетельствование на состояние опьянения на драгере. Прибор показал положительный результат - 0,55 промилле.
На водительницу патрульные составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), а также, постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП.
Патрульные напомнили киевлянам об опасности для них самих и других участников дорожного движения при управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
"Накануне праздничных дней еще раз напоминаем - алкоголь и руль несовместимы!" - говорится в сообщении.
Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.