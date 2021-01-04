У Києві водій нахабно припаркував авто прямо на в'їзді в лікарню, заблокувавши проїзд для карет швидкої допомоги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так у Києві водій "Мерседеса" повністю перекрив під'їзд до лікарні, через що швидкі не можуть доставити лежачих пацієнтів.

"На даний момент дві бригади EМД, не можуть проїхати до приймального відділення міської клінічної лікарні №1 (Хмельницьке шосе, 96) для того, щоб пацієнта (на носилках) доставити в кардіоцентр. Можливо вплинути на дану ситуацію?" - йдеться в повідомленні.

В повідомленні також зазначють, що хотіли б "провести бесіду" з водієм, який так нахабно паркується.

"Ми будемо вдячні за інформацію і із задоволенням проведемо з водієм бесіду", - йдеться в повідомленні.

Також було опубліковане фото, на якому можна побачити, що машина "Мерседес" стоїть посеред дороги, а за нею - декілька машин швидкої та медики.

Раніше повідомлялось, що киянка скоїла ДТП та влеталі в огорожу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Водійка автомобіля Mercedes не впоралася з керуванням та врізалась у металеву огорожу. На місці аварії жінку оглянули лікарі, однак все обійшлося, і медичної допомоги вона не потребувала.

Нагадаємо про кадри НП на дорозі в Києві: "фура провалилася під асфальт".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.