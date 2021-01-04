В Киеве водитель нагло припарковал авто прямо на въезде в больницу, заблокировав проезд для карет скорой помощи
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так в Киеве водитель "Мерседеса" полностью перекрыл подъезд к больнице, из-за чего скорые не могут доставить лежачих пациентов.
"На данный момент две бригады ЭМП, не могут проехать в приемное отделение городской клинической больницы №1 (Хмельницкое шоссе, 96) для того, чтобы пациента (на носилках) доставить в кардиоцентр. Возможно повлиять на данную ситуацию?" - говорится в сообщении.
В сообщении также отмечают, что хотели бы "провести беседу" с водителем, который так нагло паркуется.
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"Мы будем благодарны за информацию и с удовольствием проведем с водителем беседу", - говорится в сообщении.
Также было опубликовано фото, на котором можно увидеть, что машина "Мерседес" стоит посреди дороги, а за ней - несколько машин скорой и медики.
Ранее сообщалось, что киевлянка совершила ДТП и влетали в ограждение, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Водитель автомобиля Mercedes не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. На месте аварии женщину осмотрели врачи, однако все обошлось, и в медицинской помощи она не нуждалась.
Напомним о кадры ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.