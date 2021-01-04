У Київські області чоловік повідомив в поліцію про викрадення авто, під час якого сталася ДТП, однак виявилось, що ніхто машину не викрадав, а за кермом був її власник

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Так, правоохоронці притягнули до кримінальної відповідальності винуватця ДТП за неправдиве повідомлення про викрадення авто.

Інцидент стався у місті Фастів. Автомобіль BMW пошкодив огорожу і протаранив приватний будинок. Водій з місця події одразу втік. На щастя, ніхто з мешканців будинку не постраждав.

"Щойно надійшло повідомлення на спецлінію "102" про пошкодження будинку, одразу до поліції надійшов дзвінок про викрадення саме того автомобіля, який врізався у хатину", - йдеться в повідомленні.

На місце аварії прибули поліцейські і власник автомобіля. В цей час чоловік був добряче напідпитку і свою причетність до скоєння ДТП категорично заперечував.

Однак поліцейським вдалося встановити, що саме власник авто перебував за кермом під час аварії. Від проходження тесту на драгері водій відмовився.

На 33-річного правопорушника склали три адмінпротоколи: за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження споруд чи іншого майна, за керування авто без відповідних документів та за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Чоловікові загрожують виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо про кадри НП на дорозі в Києві: "фура провалилася під асфальт".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.