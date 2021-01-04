В Киевские области мужчина сообщил в полицию об угоне авто, во время которого произошло ДТП, однако оказалось, что никто машину не угонял, а за рулем был ее владелец

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, правоохранители привлекли к уголовной ответственности виновника ДТП за ложное сообщение об угоне авто.

Инцидент произошел в городе Фастове. Автомобиль BMW повредил ограждение и протаранил частный дом. Водитель с места происшествия сразу скрылся. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.

"Как только поступило сообщение на спецлинию "102" о повреждении дома, сразу в полицию поступил звонок об угоне именно того автомобиля, который врезался в дом", - говорится в сообщении.

На место аварии прибыли полицейские и владелец автомобиля. В это время мужчина был изрядно выпивший и свою причастность к совершению ДТП категорически отрицал.

Однако полицейским удалось установить, что именно владелец авто находился за рулем во время аварии. От прохождения теста на драгере водитель отказался.

На 33-летнего правонарушителя составили три админпротокола: за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение сооружений или иного имущества, за управление авто без соответствующих документов и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине грозят исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним о кадры ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.