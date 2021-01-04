У Києві історія з конфліктом і бійкою на дорозі отримала продовження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, киянин розповів, що на проспекті Перемоги біля парку Вернадського на нього напав водій автомобіля Opel.

"Напав, бо я не поступився йому дорогою. Я йому заперечив, сказавши, що він не правий в цій ситуації, і у мене є запис на реєстраторі. Ця новина його розлютила і він почав кидатися на мене, а потім хотів залізти в мою машину (напевно, щоб забрати реєстратор), але машина була закрита. Він сказився ще більше і почав бити по машині ногами, після чого переключився на мене - збив з ніг і почав бити ногами по голові", - розповів киянин.

За його словами, в результаті побиття він отримав перелом руки зі зміщенням, і тепер йому потрібно ставити пластину. Така операція обійдеться в 30 тисяч гривень.

Згодом з'явилась інша версія конфлікту - "нападник" запевняє, що його опонент поводився дуже неадекватно і навіть відбив ногою дзеркало на його машині.

"Автор цього поста відрізняється лицемірством. На дорозі вів себе неадекватно - підрізав, після чого вибіг і відбив дзеркало ногою. Почав застосовувати газовий балончик, і спробував втекти. Відповідальність за свої дії намагається перекладати на інших", - розповів інший учасник конфлікту.

Нагадаємо про кадри НП на дорозі в Києві: "фура провалилася під асфальт".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.