В Киеве история с конфликтом и дракой на дороге получила продолжение

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, киевлянин рассказал, что на проспекте Победы возле парка Вернадского на него напал водитель автомобиля Opel.

Он уверяет, что адекватно пытался объяснить своему оппоненту, что тот не прав, однако в отношении него якобы сразу начали применять силу.

"Напал, потому что я не уступил ему дорогу. Я ему возразил, сказав, что он не прав в этой ситуации, и у меня есть запись на регистраторе. Эта новость его разозлила и он начал кидаться на меня, а потом хотел залезть в мою машину (наверное, чтобы забрать регистратор), но машина была закрыта. Он взбесился еще больше и начал бить по машине ногами, после чего переключился на меня, сбил с ног и начал бить ногами по голове", - рассказал киевлянин.

По его словам, в результате избиения он получил перелом руки со смещением, и теперь ему нужно ставить пластину. Такая операция обойдется в 30 тысяч гривен.

Впоследствии появилась другая версия конфликта - "нападающий" уверяет, что его оппонент вел себя крайне неадекватно и даже отбил ногой зеркало на его машине. Он также показал фрагмент конфликта с водителем. На видео можно наблюдать, как мужчина убегает, брызгая в человека с телефоном из газового баллончика.

"Автор этого поста отличается лицемерием. На дороге вел себя неадекватно - подрезал, после чего выбежал и отбил зеркало ногой. Начал применять газовый баллончик, и попытался убежать. Ответственность за свои действия пытается перекладывать на других", - рассказал другой участник конфликта.

Напомним о кадры ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.